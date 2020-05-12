برلماني: قرض صندوق النقد الدولي يدعم الاقتصاد الوطني

قال المهندس إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، إن الموافقة السريعة لصندوق النقد الدولي على إعطاء قرض لمصر بنحو 2.7 مليار دولار، ضمن أداة التمويل السريع يؤكد على الثقة التامة في الاقتصاد المصري، وعملية الإصلاح الشاملة التي قام بها الرئيس السيسي على مدى السنوات الماضية لجعله اقتصادا قويا قادرا على تحمل الصدمات ومواصلة عملية التنمية.وأشار النائب - في بيان له اليوم الثلاثاء- إلى أن قرض الصندوق يسهم فى دعم الاقتصاد الوطني، وقدرته على التعافى من أزمة كورونا ومواجهة تداعياتها، كما يحافظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادى ولا يحمل المواطن المصري أى أعباء، لافتا إلى أن هناك 33 دولة حول العالم طلبت قروضا من صندوق النقد الدولي، في ظل أزمة كورونا.وأكد أن القرض سيسهم في تعويض نزيف الخسائر التي تعرض لها الاقتصاد المصري نتيجة كورونا وتراجع المصادر الدولارية لمصر مثل السياحة، وانخفاض الاحتياطي الأجنبي وسيساهم حتما في تجاوز الفترة الحالية.