ضبط مدير شركة حجب 2 طن سلع غذائية في الظاهر

تمكنت شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط المدير المسئول عن شركة تجارة بدون ترخيص تحجب السلع الغذائية مستغلة أزمة كورونا، في منطقة الظاهر.وتبين ضبط المدير المسئول عن الشركة لحيازته 2،300 طن سلع غذائية "الجبن الأبيض، المكرونة، 4320 عبوة سلع غذائية زيت طعام وفول"، بدون مستندات تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.