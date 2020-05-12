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الثلاثاء 12 مايو 2020 الموافق 19 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توريد 160 ألف طن قمح فى الدقهلية

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:42 م
قمح
قمح
الدقهلية : عمرو الحوتى
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أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن أنه تم حتى مساء أمس الإثنين توريد ما يقرب من ١٦٠ ألف طن من محصول القمح المحلي للشون والصوامع بنطاق المحافظة وذلك منذ بدء موسم التوريد منتصف الماضي.

وقال محافظ الدقهلية، إننا نستهدف استلام ٢٢٥ ألف طن، حيث إن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت ٢٦٣ ألفًا و٣٢٣ فدانًا ويبلغ متوسط توريد الفدان طن، مشيرًا إلى أن المحافظة لديها 29 موقع شون وصوامع لاستقبال الاقماح تستوعب ما يزيد على ٣٠٠٠ ألف طن.

وأوضح مختار أن هناك لجانًا للمتابعة الميدانية من الوحدات المحلية تتابع على مدار اليوم عمليات التوريد والتجاوب الفوري مع أي مشكلات طارئة فورًا للتيسير على المودين، مؤكدًا تضافر الجهود من أجل موسم توريد ناجح، والتأكد من المتابعة المستمرة من قبل لجان المرور الميداني بالوحدات المحلية التي بنطاقها شون وصوامع تستقبل القمح وضرورة التعامل الفوري مع أي معوقات تعوق عمليات التوريد.

ومن جانبه أكد المهندس السيد دايرة وكيل وزارة التموين أنه يتم استلام محصول القمح يوميًا من المزارعين والموردين بعد التأكد من سلامة الأقماح ومطابقتها للمواصفات مع توفير كل سبل الراحة في عمليات التوريد في مختلف الصوامع والشون بنطاق المحافظة.

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