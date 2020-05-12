التحفظ على 5 أطنان ياميش فاسد في الأزبكية

نجح ضباط شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، في ضبط 5 أطنان ياميش فاسد في حي الأزبكية.فقد تم ضبط مالك شركة لتجارة المواد الغذائية؛ لحيازته 5،330 طن سلع غذائية "قمر الدين، قراصيا، زبيب، مشمشية" دون مستندات مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.