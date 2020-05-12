إحباط بيع 8 أطنان مكرونة فاسدة بالقليوبية

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 8 أطنان مكرونة وصلصة مجهولي المصدر في محافظة القليوبية.وتم ضبط المدير المسئول عن مخزن تابع لشركة للصناعات الغذائية بدون ترخيص، لحيازته 8٫159 طن سلع غذائية "مكرونة، صلصة طماطم" بدون مستندات مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.