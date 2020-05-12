تأثير كورونا أصعب على الأسر ذات الأطفال الصغيرة فى ألمانيا

كشف استطلاع للرأى أن وقع جائحة كورونا أصعب على الأسر التى ترعى أطفالًا صغارًا، مقارنة بالأسر الأخرى.وأظهر الاستطلاع، الذي تجريه جامعة إيرفورت الألمانية على نحو دورى منذ مطلع مارس الماضى، أن 55% من الآباء الذين يرعون أبناء دون 14 عامًا يصفون وضعهم الشخصي حاليا بـ"المُثقل".وذكر ذلك أيضًا 45% من العائلات التي ترعى أطفالًا أكبر في السن أو الأزواج الذين ليس لديهم أطفال.وحسب الاستطلاع، مر الأزواج الذين يرعون أطفالًا صغارًا بخلافات صغيرة أو كبيرة فى الرأي داخل الأسرة خلال الأسابيع الماضية، أكثر من الأزواج الذين ليس لديهم أطفال دون 14 عامًا.ووافق الآباء الذين يرعون الأطفال الصغار إلى حد كبير على عبارة: "من الصعب بالنسبة لي أن أُبقي الأطفال راضين على نحو معقول في ظل التغيرات الضرورية للحياة اليومية".يُجرى الاستطلاع بتكليف من اتحاد يضم معهد "روبرت كوخ الألمانى" لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، والمركز الاتحادي للتوعية الصحية.ويشمل الاستطلاع الذي يُجرى أسبوعيًا عبر الإنترنت نحو ألف فرد.وقالت مديرة المركز الاتحادي للتوعية الصحية، هادرون تايس، اليوم الثلاثاء: "تُظهر نتائج الاستطلاع أن الحياة اليومية في الوضع الحالى تشكل تحديات كبيرة أمام العديد من الأسر"، مشيرة إلى عروض الاستشارة التي يقدمها مركزها عبر الإنترنت لدعم الأسر فى هذه الأوضاع الصعبة.