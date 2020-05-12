شرطة التموين تضبط 23 طن ياميش فاسد

شنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة أسفرت عن ضبط 23 طن ياميش رمضان وأغذية فاسدة ومجهولة المصدر.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.وذلك اتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية، غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.