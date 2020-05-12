«التصديرى للصناعات الطبية» يعقد أول اجتماعاته.. اليوم

يناقش اليوم الثلاثاء، المجلس التصديري للصناعات الطبية، خطة المجلس السنوات المقبلة لدعم الصادرات المصرية.ويعد اجتماع المجلس اليوم، هو الاجتماع الأول بعد التشكيل الجديد للمجالس التصديرية، والذي أعلنت عنه وزيرة التجارة والصناعة ويستمر العمل به لمدة ثلاث سنوات مقبلة.وشهدت الصادرات المصرية، حالة من التراجع الملحوظ تأثرًا بفيروس «كورونا المستجد» وتراجع الطلب على المنتجات والسلع ونتيجة غلق كثير من الأسواق.