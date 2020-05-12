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الثلاثاء 12 مايو 2020 الموافق 19 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مد الحجر الصحى فى الجزائر 15 يومًا

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:24 م
رئيس الوزراء الجزائري،
رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد
وكالات
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أعلن رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد، اليوم الثلاثاء، عن تمديد الحجر الصحي في بلاده 15 يوما أخرى، ضمن تدابير الإغلاق التي أقرتها الحكومة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان يفترض أن تنتهي المرحلة الثالثة من الحجر الصحي بعد غد الخميس.

يذكر أن الجزائر اتخذت جملة من التدابير لمجابهة جائحة كورونا، منها فرض حظر تجوال جزئي بمدن البلاد، مع تعليق العديد من الأنشطة التجارية والاقتصادية والفعاليات الاجتماعية والرياضية، قبل أن تبدأ في تخفيف هذه الإجراءات منذ نحو 10 أيام.

وسجلت الجزائر حتى أمس الإثنين، 507 حالات وفاة، و5891 إصابة، مقابل 2841 حالة تعاف حسب بيانات وزارة الصحة.

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