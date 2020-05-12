سلوى عثمان تكشف حقيقة استخدامها الجلسرين في مشاهد البكاء (فيديو)

كشفت الفنانة سلوى عثمان، أنها تحاول الإحساس بالمشاهد قبل تأديتها حتى يكون البكاء طبيعيًا، موضحة أن استخدام الجلسرين للبكاء أثناء المشاهد من دون مشاعر غير مجز، لأن الجلسرين يعطي "زقة" للاستعداد للبكاء، مؤكدة أن الإحساس يساعد الفنان على البكاء فى المشاهد بشكل طبيعي.وأضافت عثمان، خلال حوارها ببرنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه فى لحظة ما لا يستطيع الممثل أن يبكي مثلًا فيقوم الجلسرين بتحفيز المشاعر على جلب الدموع، خصوصًا إذا اندمج الممثل بمشاعره وأحاسيسه وكأنه يبكي حقيقيا.وأوضحت أنها فى مشهد البكاء أثناء دخولها على الفنانة رحاب الجمل التي تقوم بدور "عبير" فى مسلسل "البرنس" بطولة الفنان محمد رمضان كان حقيقيًا من دون استخدام جلسرين، مشيرة إلى أنها استخدمت خيالها وفكرت بأشياء صدمتها من قبل واستحضرت بعض المواقف الصعبة التى واجهتها فى حياتها مثل "موت والدتها".