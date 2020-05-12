موظف يستولي على 100 ألف جنيه من مواطن بزعم توظيفه

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط موظف بالمعاش استولى على 100 ألف جنيه من آخر بزعم تعيينه في الغربية.تبلغ لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من أحد الأشخاص بنصب آخر عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم إلحاقه بإحدى الوظائف وعدم وفائه بذلك.أكدت التحريات ممارسة الموظف نشاطا إجراميا من خلال استغلال النفوذ المزعوم والنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبلغ مالى قدره 100 ألف جنيه من مواطن بزعم تعيينه بإحدى الوظائف، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية تم ضبط المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.