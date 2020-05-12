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الثلاثاء 12 مايو 2020 الموافق 19 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

موظف يستولي على 100 ألف جنيه من مواطن بزعم توظيفه

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:12 م
فلوس
فلوس
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط موظف بالمعاش استولى على 100 ألف جنيه من آخر بزعم تعيينه في الغربية.

تبلغ لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من أحد الأشخاص بنصب آخر عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم إلحاقه بإحدى الوظائف وعدم وفائه بذلك.

أكدت التحريات ممارسة الموظف نشاطا إجراميا من خلال استغلال النفوذ المزعوم والنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبلغ مالى قدره 100 ألف جنيه من مواطن بزعم تعيينه بإحدى الوظائف، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية تم ضبط المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.

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