ضبط مسجل خطر ينصب على المواطنين لتعيينهم بوظائف وهمية بالغربية

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، من ضبط مسجل خطر ينصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تعيينهم ببعض الوظائف بمحافظة الغربية.كان قد ورد بلاغ لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من أحد الأشخاص، يفيد بنصب آخر عليه في مبلغ مالى بزعم إلحاقه بإحدى الوظائف وعدم وفائه بذلك.وأكدت التحريات ممارسة مسجل خطر نشاط إجرامي واسع النطاق من خلال استغلال النفوذ المزعوم والنصب والإحتيال على المواطنين، والاستيلاء من الشاكى على مبلغ مالى قدرة 32 ألف جنيه، بزعم تعيينه بإحدى الوظائف، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية تم ضبط المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.