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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ووهان تنوي إجراء فحوصات لكورونا تشمل جميع سكانها

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:08 م
كورونا
كورونا
وكالات
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تنوي ووهان، البؤرة الأولى لوباء كورونا المستجد كوفيد-19، فحص جميع سكانها، في حين تثير الحالات الجديدة مخاوف من عودة انتشار العدوى في هذه المدينة الصينية، حسبما ذكرت اليوم الثلاثاء وسائل إعلام.

ونشرت صحيفة "ذي بيبر" الإلكترونية تعميما صادرا عن البلدية يمنح كل منطقة من مقاطعات المدينة الـ13، ويبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، مهلة عشرة أيام لتهيئة فحص سكانها.

وأشار التعميم إلى أن هذا الفحص سيتم باستخدام الحمض النووي، ولم يتم بوضوح تحديد الموعد النهائي لاختبار السكان بالكامل.

ونقلت صحيفة "ديلي غلوبال تايمز" عن مسئول محلي قوله إن خطة الفحص "تخضع لمراجعة إضافية".

يأتي ذلك بعدما أعلنت المدينة، الأحد والاثنين، عن ست إصابات جديدة، الأولى في المدينة منذ أكثر من شهر.

وقالت السلطات المحلية إن كل الحالات الجديدة هي من نفس المجمع السكني ومعظمهم من المسنين في حي دونزيهوتشو.

وفي 23 يناير، تم عزل ووهان، حيث ظهر الوباء في أواخر العام الماضي، ورفعت التدابير في 8 ابريل بعد الانخفاض الكبير في العدوى.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، قال مسئول الخدمات الصحية في المنطقة إنه لم يتلق التعميم بشأن الفحوصات.

وكانت ووهان أكثر المدن الصينية تضررا من الوباء، حيث سجلت 3869 وفاة من بين 4633 وفاة مسجلة في البلاد.

وفي الصين، تم الإبلاغ عن آخر حالة وفاة في منتصف أبريل، وأعلن الثلاثاء عن إصابة جديدة واحدة مصدرها خارجي.

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