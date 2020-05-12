نائب محافظ البحر الأحمر تتابع صرف منحة العمالة غير المنتظمة

تابعت الدكتورة يسرا عطية، نائبة محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إجراءات تنفيذ وصرف مستحقات العمالة غير المنتظمة، اليوم الثلاثاء، بمكتب بريد الغردقة الرئيسي والمقر الإضافي بمدرسة حسن كامل، ومكتب بريد حفر الباطن، والبنك الزراعي، ومتابعة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.وأكدت نائبة المحافظ على ضرورة حرص واهتمام الدولة المصرية بدعم جميع أبنائها، وخاصة فى تلك الظروف التى تمر بها البلاد، مشددة على ضرورة استمرار رفع درجة الاستعداد، مؤكدةً تنظيم حركة الدخول والخروج أثناء عملية الصرف مع التأكيد على توفير كل الوسائل الاحترازية بجانب الجهود التنظيمية من أعمال رش وتعقيم.واستعانت المحافظة بعدد من الشباب المتطوعين، وتوزيعهم على كل المناطق التي يتم بها الصرف، وذلك لتنظيم عمليات الصرف والتأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية.