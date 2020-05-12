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الثلاثاء 12 مايو 2020 الموافق 19 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توريد 157 ألف طن من القمح للصوامع والشون بالمنيا

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:05 م
القمح
القمح
المنيا ـ على حسين
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أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن استمرار الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، في أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون الحكومية، حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2020 حتى اليوم الثلاثاء إلي (157121 طنًا، و688 كيلو جرامًا) بنطاق دائرة المحافظة، من خلال البنك الزراعي وقطاع المطاحن والقابضة للصوامع، منذ بدء عمليات التوريد في منتصف شهر أبريل الماضي.

أكد المحافظ، على ضرورة متابعة الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري أعمال تطهير وتعقيم مواقع استلام القمح، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، أثناء عملية التوريد.

وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، إن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 249 ألف فدان، وأشار إلى أن المحافظة لديها 47 موقع شون وصوامع وهناجر لاستقبال الأقماح، وتستوعب ما يزيد على 400 ألف طن.

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