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الثلاثاء 12 مايو 2020 الموافق 19 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«النواب» يوافق على مشروع قانون تعديل بعض أحكام «ضريبة الدخل»

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 12:05 م
النواب
النواب
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في اجتماعها، برئاسة الدكتور حسين عيسي الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وبمُوجب التعديل جاءت المادة الأولى بإضافة بند رقم 13 إلى المادة 50 من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه نصّها كالآتي: الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التسويات التي تتم على المديونيات لشركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تمتلكها الدولة بما لا يقل عن 51% من رأس مالها، وذلك في إطار تسويات ديون هذه الشركات لدى البنوك وغيرها من الجهات الدائنة، مقابل نقل ملكية بعض وكل أراضيها، ويكون الإعفاء في هذه الحالة في حدود نسبة ما تمتلكه الدولة في رأس المال لهذه الشركات.

وجاءت المادة الثانية لمشروع القانون تنص على أنه يتجاوز عن الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية المشار إليها في المادة السابقة، والتي تحققت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك في حدود نسبة الإعفاء المبينة في الفقرة الثانية من المادة السابقة، ولا يترتب على هذا التجاوز استرداد الضرائب التي سبق أداؤها على تلك الأرباح، بينما جاءت المادة الثالثة كمادة للنشر بالجريدة الرسمية جاءت موافقة اللجنة بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية.

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