ضبط مسئول مخزن يهرب 25 ألف لتر سولار في المرج

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط مسئول عن مخزن مواد بترولية يدير مخزنًا دون ترخيص في منطقة المرج بمحافظة القاهرة.وتبين تجميع المسئول كميات كبيرة من المواد البترولية "سولار مدعم" داخل تانكات بالمخزن، محل عمله، بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.وضُبطت بداخل المخزن كمية من السولار المدعم بلغت 25 ألف لتر، وباستجوابه اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.يأتي ذلك فى إطار الجهود التي تبذلها كل القطاعات بوزارة الداخلية، الهادفة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على ضبط مرتكبيها، والتي من بينها جرائم الاستيلاء على السلع المدعمة.