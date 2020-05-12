«الصحة العالمية»: فيروس كورونا لم يتحور حتى الآن

قال الدكتور ريتشارد برنان مدير الطوارئ الصحية الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية، إنه لا يوجد هناك أى تحور لفيروس كورونا المستجد، بعد أخذ عينات كثيرة من المصابين، ومتابعة العينات على مستوى العالم منذ بداية انتشار الفيروس وتحوله الى جائحة.وأشار إلى أن اختلاف التركيبة السكانية يمكن أن يكون له تأثير فى وضع الفيروس، وهو ما حدث فى بعض المناطق فى شمال إيطاليا.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، الآن، عن طريق الفيديو كونفرانس، لعرض مستجدات وآخر تطورات جائحة فيروس كورونا (COVID-19).ويستعرض المؤتمر تحديثًا عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19، بحضور الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتورة رنا الحجة مديرة إدارة البرامج، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي.