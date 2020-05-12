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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

كشف لغز العثور على جثتي سيدة وطفلتها في ترعة نجع حمادي

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:52 ص
جثة
جثة
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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نجحت الأجهزة الأمنية بقياد العميد عبدالحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية وبإشراف من اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج من فك لغز العثور على جثة فتاة وسيدة مكبلتين بالحبال في ترعة نجع حمادى بدائرة مركز جزيرة شندويل.

وكشفت تحريات المباحث أن الجثة لسيدة تبلغ من العمر 37 عامًا، وطفلتها 9 أعوام مكبلتين بالحبال وموضوعين في جوالين ووضع بجوارهما حجارة لعدم طفو الجثتين على السطح.

وبتكثيف التحريات تبين وجود علاقة غير شرعية وراء الواقعة بدأت منذ 5 سنوات ربطت ربة منزل تقيم هي وابنتها دائرة مركز سوهاج، بعد وفاة زوجها، بعامل واستمرت تلك العلاقة إلى أن انتهت بجريمة قتلهما خنقًا.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم واعترف بتفاصيل الجريمة التي نفذها منذ 4 أيام سابقة، وأوضح أنه أيدهما بالحبال ووضعهم داخل جوالين ووضع معهم بعض الحجارة وأحكم ووضعهم داخل سيارته الخاصة وتحرك ناحية جزيرة شندويل وقام بإلقائهما في ترعة نجع حمادي ظنًا منه أنه تخلص منهما.

بدأت الواقعة بتلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل، بعثور الأهالي على الجثتين، وتم انتشالها، وجرى إيداعهما في مشرحة مستشفى المراغة المركزي، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

بعد المعاينة والتحريات الأولية وتفقد مكان الحادث ومراجعة الكاميرات الموجودة بالقرب من مكان وجود الجثتين توصلت الأجهزة الأمنية إلى وجود سيارة كانت تحمل الجثتين بداخلها والعامل الذي نفذ الجريمة وقام بإلقائهم في نهر النيل.

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