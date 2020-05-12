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الثلاثاء 12 مايو 2020 الموافق 19 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بلومبرج: أردوغان يعلق فشله على شماعة المؤامرات

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:10 م
أردوغان
أردوغان
إسراء صلاح الدين
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أكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان علق فشل سياساته الأخيرة في إنقاذ الاقتصاد على شماعة المؤامرات الأجنبية.

وتابعت أن أردوغان بدلًا من البحث عن سياسات أخرى لدعم الاقتصاد الهش وإنقاذ العملة المحلية من الانهيار تعهد بهزيمة المخططات الأجنبية التي تستهدف الاقتصاد التركي بعد أن وصلت الليرة إلى مستوى قياسي مقابل الدولار الأسبوع الماضي.

وأضافت أن تصريحات أردوغان جاءت بعد أن رفعت تركيا حظرا على البنوك التركية ضد تداول الليرة مع BNP Paribas SA وCitigroup Inc، وUBS Group AG، وهو انعكاس سريع بعد أيام فقط من فرض القيود التي امتدت إلى ما وراء سوق العملات.

وأشارت إلى أن تركيا جعلت من الصعب على المستثمرين الأجانب المراهنة على الليرة من خلال تقييد الوصول إلى السيولة منذ أزمة العملة التي اندلعت عام 2018، وقال أردوغان إن الجهات الأجنبية تسعى إلى تقويض اقتصاد تركيا وسعت إلى وضع إدارتها الاقتصادية في حالة سيئة.

وقال أردوغان في تصريحات متلفزة بعد أن ترأس اجتماعًا لمجلس الوزراء عبر الإنترنت من إسطنبول: "نحن على دراية بالأهداف الخفية وراء وضع الفخاخ لاقتصادنا وإدارة الاقتصاد".

وأكدت الوكالة، أن تصريحات أردوغان لم يكن لها أي تأثير على الأداء السئ لليرة حيث واصلت السقوط، منذ تعاملات يوم الخميس الماضي.
أكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان علق فشل سياساته الأخيرة في إنقاذ الاقتصاد على شماعة المؤامرات الأجنبية.

وتابعت أن أردوغان بدلًا من البحث عن سياسات أخرى لدعم الاقتصاد الهش وإنقاذ العملة المحلية من الانهيار تعهد بهزيمة المخططات الأجنبية التي تستهدف الاقتصاد التركي بعد أن وصلت الليرة إلى مستوى قياسي مقابل الدولار الأسبوع الماضي.

وأضافت أن تصريحات أردوغان جاءت بعد أن رفعت تركيا حظرا على البنوك التركية ضد تداول الليرة مع BNP Paribas SA وCitigroup Inc، وUBS Group AG، وهو انعكاس سريع بعد أيام فقط من فرض القيود التي امتدت إلى ما وراء سوق العملات.

وأشارت إلى أن تركيا جعلت من الصعب على المستثمرين الأجانب المراهنة على الليرة من خلال تقييد الوصول إلى السيولة منذ أزمة العملة التي اندلعت عام 2018، وقال أردوغان إن الجهات الأجنبية تسعى إلى تقويض اقتصاد تركيا وسعت إلى وضع إدارتها الاقتصادية في حالة سيئة.

وقال أردوغان في تصريحات متلفزة بعد أن ترأس اجتماعًا لمجلس الوزراء عبر الإنترنت من إسطنبول: "نحن على دراية بالأهداف الخفية وراء وضع الفخاخ لاقتصادنا وإدارة الاقتصاد".

وأكدت الوكالة، أن تصريحات أردوغان لم يكن لها أي تأثير على الأداء السئ لليرة حيث واصلت السقوط، منذ تعاملات يوم الخميس الماضي.

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