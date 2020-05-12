القبض على 33 متهمًا بالاتجار فى المخدرات بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، من ضبط 33 متهمًا متورطًا في قضايا اتجار بالمخدرات، وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص والتهرب من أحكام قضائية، في حملات أمنية شنتها القوات على بؤر إجرامية بالمحافظة.وحرر ضباط إدارة المرور 1200 مخالفة وإزالة إشغالات؛ لتسهيل الحركة المرورية بعدة حملات بالمحافظة، تحت إشراف اللواء محمود عبد الرازق، مدير الإدارة للمرور.