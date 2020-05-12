كتم العطس قد يؤدي لنزيف في المخ وفقدان السمع

مشاكل السمع



تلف الأوعية الدموية



مشاكل في الحلق



مشاكل بالمخ



مشاكل بالقلب



قد يشعر البعض بالإحراج من العطس الطبيعي خلال تواجده بالميكروباص أو أي وسيلة مواصلات، وذلك لشم رائحة استفزته أو بسبب إصابته بالبرد أومعاناة في الجيوب الأنفية أو غيرها من الأمور التى تجعل الشخص يعطس بخلاف إصابته بكورونا، مما يضطر لكتم هذه العطسة، فهل هذا الإجراء يؤدي به إلى أضرار صحية؟.وفقًا لموقع "health"، فإن كتم الشخص للعطسة ينتج عنه أضرار صحية، حيث إن العطس من أهدافه لجسم الإنسان التخلص من أي مخلفات دخلت الجهاز التنفسي خاصة الأتربة.وقد يعرض الشخص نفسه لفقدان السمع، حيث إن كتم العطس يعمل على الضغط بالأغشية المخاطية للجهاز التنفسي مما يتسبب في مرور الهواء المضغوط عبر ممر صغير في الأذن الوسطى فيتسبب فى تمزق طبلة الأذن.يتعرض الشخص أيضا لتلف في الأوعية الدموية نتيجة للضغط الزائد على الأوعية المتواجدة بالممرات الأنفية فيعمل على زيادة فرص التلف.ينتج عن كتم العطس مشاكل في الحلق، كالتمزق، أو الضغط الشديد الذي يتسبب في تمزق الجزء الخلفي للحلق، مما يعرض الشخص للشعور بألم شديد وعدم القدرة على الكلام أو البلع.ويتسبب أيضًا كتم العطس فى حدوث مشاكل في المخ تصل إلى النزيف نتيجة لتمدد الأوعية الدموية الموجودة في المخ نتيجة لكتم الهواء والعطس.ووفقًا للموقع أيضًا يتسبب كتم العطس في زيادة ضربات القلب.. لذا ولمواجهة هذه المشكلات عليك إعطاء فرصة لنفسك في العطس ولكن داخل منديل ورقي والتخلص منه بصورة آمنة داخل سلة المهملات.