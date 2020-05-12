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الثلاثاء 12 مايو 2020 الموافق 19 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخزانة الأسترالي يخضع لفحص كورونا

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:46 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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خضع وزير الخزانة الاسترالي، جوش فريدنبرج، لفحص فيروس كورونا، كما وضع نفسه قيد العزل الذاتي، عقب أن بدا وهو يسعل أثناء حديثه عن الموازنة المتعلقة بفيروس كورونا في البرلمان.

وقال فريدنبرج، في بيان أصدره بعد بضع ساعات من حديثه: "اليوم أثناء إدلائي بخطابي الوزاري، شعرت بجفاف في الحلق وبدأت في السعال".

وأضاف: "نائب كبير المسئولين الطبيين نصحني بأن أخضع لفحص كورونا كإجراء احترازي".

وأضاف فريدنبرج أنه غادر مبنى البرلمان على الفور لكي يخضع للفحص، وسوف يبقى في العزل الذاتي لحين صدور نتيجة الفحص، المتوقع أن تصدر غدا الأربعاء.

وظهر فريدنبرج خلال مقطع فيديو وهو يسعل في يديه عدة مرات قبل أن يلمس وجهه والحقيبة المتعلقة بوثائق الخزانة، في تناقض مع نصائح الحكومة الطبية للحد من تفشي الجراثيم.

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