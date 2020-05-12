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الثلاثاء 12 مايو 2020 الموافق 19 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجامعة العربية تدين مد إغلاق مكتب تليفزيون فلسطين الرسمى

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:45 ص
الجامعة العربية
الجامعة العربية
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أدان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة الدكتور سعيد أبوعلي، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي مد إغلاق مكتب تليفزيون فلسطين الرسمي في مدينة (القدس) ومنع طواقمه من العمل في المدينة المحتلة وفي الأراضي العربية المحتلة عام 1948 لمدة 6 أشهر أخرى، ووصفته بأنه محاولة للتغطية على جرائم إسرائيل ومخططاتها بتهويد مدينة القدس وتغيير الوضع القانوني والتاريخي لها.

وأكد الدكتور سعيد أبوعلي- في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء- أن هذا القرار يأتي في الوقت الذي يتصاعد فيه العدوان الإسرائيلي بصورة مستمرة بإعلان سلطات الاحتلال بناء سبعمائة وحدة استيطانية، واستمرار سياسة الاعتقال والانتهاكات الجسيمة لحقوقهم، واتخاذ إجراءات غير مسبوقة ضد البنوك الفلسطينية بشأن رواتبهم، إلى جانب هدم بيوتهم.

وقال أبوعلي إن هذا القرار يأتي كذلك في سياق الحرب الإسرائيلية المستمرة والمتصاعدة ضد الحقوق والوجود الفلسطيني، خاصة في ظل الاستعدادات الإسرائيلية بإعلان ضم مناطق واسعة من الضفة الغريبة المحتلة.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمعن في ارتكاب هذه الجرائم ما دامت لا تجابه بالتدابير الدولية الفعلية الحازمة لوقفها ووضع حد لها، طبقًا لمقتضيات القانون والشرعية الدولية، بما في ذلك تحميل سلطات الاحتلال كامل المسئولية عن هذه الجرائم وتبعاتها أمام العدالة الدولية وملاحقة مرتكبيها، إلى جانب ضرورة فرض العقوبات المناسبة، والتي نصت عليها الشرعية الدولية.

وأكد الأمين العام المساعد أن غياب إنفاذ الشرعية الدولية والإفلات من إحكامها سيعود بالضرر الجسيم على هذه المبادئ والقواعد الناظمة للشرعية والنظام الدولي، إلى جانب السماح بمواصلة ارتكاب الاحتلال عدوانه وانتهاكاته الجسيمة للشرعية الدولية، ما يستدعى ضرورة ملحة لتحمل المجتمع الدولي لمسئولياته وإنفاذ قراراته ذات الصلة.

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