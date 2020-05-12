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الثلاثاء 12 مايو 2020 الموافق 19 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة متهمين حازا 300 جرام حشيش بالأزبكية للجنايات

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:44 ص
حشيش
حشيش
حسام التمساح
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قررت نيابة الأزبكية الجزئية، تحت إشراف المستشار ياسر أبوغنيمة، المحامي العام، اليوم الثلاثاء، إحالة شخصين للمحاكمة الجنائية العاجلة؛ لاتهامهما بحيازة 300 جرام من الحشيش بقصد الاتجار بها وترويجها على العملاء بميدان رمسيس بمنطقة الأزبكية بمحافظة القاهرة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أنه أثناء تفقد قوة من مباحث قسم شرطة الأزبكية الحالة الامنية بدائرة القسم، ألقت القبض على "ح. م"، 26 سنة"، حداد، و"م. ا"، "30 سنة"، عاطل، حال تواجدهما بميدان رمسيس، وبحوزتهما 300 جرام من الحشيش.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وبعرضهما على النيابة وجهت لهما تهمة حيازة مواد مخدرة دون مسوغ قانوني، وكلفت النيابة بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي الذي كشف عن أن المادة لمخدر الحشيش، وكشفت تحريات المباحث الجنائية صحة الواقعة، وقيام المتهمين بالاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة رمسيس.

تم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التى قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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