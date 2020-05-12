ضبط كبدة منتهية الصلاحية وتحرير 6 محاضر بطما شمال سوهاج

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما شمالى محافظة سوهاج، برئاسة عدلى أبوعقيل، حملة تموينية على الأسواق والمحال التجارية، أسفرت عن ضبط 10 كيلو كبدة مجمدة منتهية الصلاحية، وتحرير 6 محاضر تموينية.من جانبه، قال عدلى أبوعقيل رئيس مجلس المدينة، إنه بناءً على تعليمات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، تم تنفيذ حملة تموينية على الأسواق والمحال التجارية أسفرت عن ضبط 10 كيلو كبدة مجمدة منتهية الصلاحية، وعبوات مخلل غير صالح للاستخدام الآدمى.وأضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز طما أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير 3 محاضر عدم حمل شهادة صحية، و3 محاضر عدم نظافة للمحال التجارية، لافتا إلى أن الحملة كانت بمشاركة مدير مكتب الأغذية بطما، ومدير إدارة التموين.