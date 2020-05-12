رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 12 مايو 2020 الموافق 19 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أرامكو تتوقع سنة صعبة مع تأثر إيرادات الربع الأول بكورونا

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:41 ص
أرامكو
أرامكو
وكالات
طباعة
أعلنت شركة أرامكو النفطية السعودية العملاقة، الثلاثاء، عن تراجع صافي أرباحها في الربع الأول من العام بنسبة 25% جرّاء انخفاض أسعار الخام، متوقّعة أن تؤثر أزمة «كوفيد-19» على الطلب وعلى إيرادات العام الجاري.

وأُدرجت أرامكو في السوق المالية المحلية تداول في ديسمبر الماضي بعدما باعت 1،5 % من أسهمها، في أكبر عملية اكتتاب في التاريخ تراوحت بين 25،6 و29،44 مليار دولار.

وواجهت الشركة منذ إدراجها تحدّيات كبرى في الأسواق العالمية مع خسارة الخام نحو ثلثي قيمته في مارس الماضي فيما كان انتشار فيروس كورونا المستجد يتسبّب بإغلاقات وتوقف رحلات جوية وحظر تجول حول العالم.

وهبط النفط مجددا في أبريل وتراجع خام تكساس إلى المنطقة الحمراء للمرة الاولى في التاريخ بعدما اضطر المنتجون للدفع للمشترين للتخلص من كميات كبرى في ظل عدم وجود مواقع تخزين كافية.

وقال رئيس أرامكو أمين الناصر في تقرير حول أداء الشركة في الربع الأول إن "العالم بأسره لم يشهد أزمة تضاهي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفد-19)"، معتبرا أنه "يجب علينا أن نتكاتف مع هذه التطورات شديدة التعقيد والمتغيرة بوتيرة سريعة".

وتتوقّع الشركة أن يؤثّر تراجع الطلب العالمي على الخام على ما تبقى من العام 2020.

وقال الناصر "بالنظر إلى الشهور المتبقية من 2020، نتوقع أن تؤثر جائحة كورونا على الطلب العالمي على الطاقة وأسعار النفط، ما سينعكس بدوره على إيرادات الشركة"، لكنه ذكر أنه "على المدى البعيد، تظل الشركة واثقة من تنامي الطلب على الطاقة مع تعافي الاقتصادات العالمية".

وقالت المجموعة إن صافي أرباحها بلغ 62،5 مليار ريال (16.66 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، مقارنة بـ22.2 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضحت في تقرير أن أداء الربع الأول من عام 2020 تأثر بانخفاض حجم الطلب العالمي على الخام، ما أدى إلى تراجع أسعار النفط "واستمرار الضغوط على هوامش أرباح التكرير والكمائات".

وهبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في عقدين في مارس الماضي، بعدما خسرت نحو ثلثي قيمتها على خلفية الطلب الضعيف جراء إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

وتراجعت الأسعار مجددًا في أبريل في خضم حرب أسعار بين السعودية وروسيا لتأمين أكبر حصة في السوق قبل أن تتوصّل الدول المنتجة لاتفاق لخفض الإنتاج بنحو 9.7 ملايين برميل، بهدف محاولة تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق لرفع الأسعار.

ووصل إنتاج السعودية خلال حرب الأسعار إلى مستوى 12،3 ملايين برميل وهو مستوى قياسي، قبل أن يتراجع إلى 8.5 في مايو الحالي بفعل اتفاق خفض الانتاج.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«تزوج امرأة متزوجة».. شيخ الحارة يفجر مفاجأة عن حلمي بكر

أخبار منحة العمالة غير المنتظمة 2020 الدفعة الثانية.. رابط وزارة القوى العاملة

«الصحة العالمية»: 271 ألف إصابة بكورونا فى الشرق المتوسط

مستشار الرئيس للصحة يحسم الجدل حول تطبيق الحظر الشامل بالبلاد

الصور

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلميه

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

الأكثر قراءة

فريدة حسام تروي لـ«الدستور» كواليس مشهد البكاء في «البرنس»

وائل الإبراشي يكشف عن معلومات إحالة عجينة للجنة القيم

«تزوج امرأة متزوجة».. شيخ الحارة يفجر مفاجأة عن حلمي بكر

«الصحة العالمية»: 271 ألف إصابة بكورونا فى الشرق المتوسط

إنفوجراف

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

«حكايات السحور».. هدى سلطان كادت تقتل خادمة لسبب غريب

ليلى فوزي تكشف كواليس مشقة التمثيل أثناء الصيام

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

تحذير لمرضى الذئبة من الوقوع فريسة لفيروس كورونا

تحذيرات من أن يؤدي تفشي كورونا لتحويل الموارد المخصصة لمكافحة الأمراض الفتاكة

طبيب يوضح العلاقة بين الجلطة الدماغية وفيروس كورونا

فحص طبي لـ 5.4 مليون روسي للكشف عن كورونا

منوعات

دراسة: الأطفال المصابون بكورونا قد يعانون من فشل متعدد فى الأعضاء

مواقيت القطارات اليوم الثلاثاء 12-5-2020

الآن.. رابط بوابة الثانوية العامة 2020 thanwya emis gov.. أرقام الجلوس الصف الثالث الثانوى

يابانيون يحذرون من الإجهاد الحرارى الناجم عن ارتداء الأقنعة في الصيف

مقالات الرأي
نرمين يسر
النهاية تحتاج إلى دين جديد
ماجد حبته
صواريخ «آيات الله» وحناجرهم
مؤمن المحمدي
العمر واحد والرب واحد اللغة لأ
لواء.حمدى البطران
السادات وحافظ الأسد [3]
المزيد

الثقافة

شروط مسابقة «السعيد» للقصة القصيرة فى دورتها الثانية

ترجمة كتاب «العلاقات السوفيتية المصرية» للعربية

بالأسماء.. الفائزون فى المسابقات البحثية لـ «قصور الثقافة»

«ثقافة سوهاج» تواصل تقديم عروض رمضان «أون لاين»