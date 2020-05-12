أرامكو تتوقع سنة صعبة مع تأثر إيرادات الربع الأول بكورونا

أعلنت شركة أرامكو النفطية السعودية العملاقة، الثلاثاء، عن تراجع صافي أرباحها في الربع الأول من العام بنسبة 25% جرّاء انخفاض أسعار الخام، متوقّعة أن تؤثر أزمة «كوفيد-19» على الطلب وعلى إيرادات العام الجاري.وأُدرجت أرامكو في السوق المالية المحلية تداول في ديسمبر الماضي بعدما باعت 1،5 % من أسهمها، في أكبر عملية اكتتاب في التاريخ تراوحت بين 25،6 و29،44 مليار دولار.وواجهت الشركة منذ إدراجها تحدّيات كبرى في الأسواق العالمية مع خسارة الخام نحو ثلثي قيمته في مارس الماضي فيما كان انتشار فيروس كورونا المستجد يتسبّب بإغلاقات وتوقف رحلات جوية وحظر تجول حول العالم.وهبط النفط مجددا في أبريل وتراجع خام تكساس إلى المنطقة الحمراء للمرة الاولى في التاريخ بعدما اضطر المنتجون للدفع للمشترين للتخلص من كميات كبرى في ظل عدم وجود مواقع تخزين كافية.وقال رئيس أرامكو أمين الناصر في تقرير حول أداء الشركة في الربع الأول إن "العالم بأسره لم يشهد أزمة تضاهي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفد-19)"، معتبرا أنه "يجب علينا أن نتكاتف مع هذه التطورات شديدة التعقيد والمتغيرة بوتيرة سريعة".وتتوقّع الشركة أن يؤثّر تراجع الطلب العالمي على الخام على ما تبقى من العام 2020.وقال الناصر "بالنظر إلى الشهور المتبقية من 2020، نتوقع أن تؤثر جائحة كورونا على الطلب العالمي على الطاقة وأسعار النفط، ما سينعكس بدوره على إيرادات الشركة"، لكنه ذكر أنه "على المدى البعيد، تظل الشركة واثقة من تنامي الطلب على الطاقة مع تعافي الاقتصادات العالمية".وقالت المجموعة إن صافي أرباحها بلغ 62،5 مليار ريال (16.66 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، مقارنة بـ22.2 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.وأوضحت في تقرير أن أداء الربع الأول من عام 2020 تأثر بانخفاض حجم الطلب العالمي على الخام، ما أدى إلى تراجع أسعار النفط "واستمرار الضغوط على هوامش أرباح التكرير والكمائات".وهبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في عقدين في مارس الماضي، بعدما خسرت نحو ثلثي قيمتها على خلفية الطلب الضعيف جراء إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.وتراجعت الأسعار مجددًا في أبريل في خضم حرب أسعار بين السعودية وروسيا لتأمين أكبر حصة في السوق قبل أن تتوصّل الدول المنتجة لاتفاق لخفض الإنتاج بنحو 9.7 ملايين برميل، بهدف محاولة تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق لرفع الأسعار.ووصل إنتاج السعودية خلال حرب الأسعار إلى مستوى 12،3 ملايين برميل وهو مستوى قياسي، قبل أن يتراجع إلى 8.5 في مايو الحالي بفعل اتفاق خفض الانتاج.