البحرين والإمارات يبحثان تطوير التعاون المشترك في علاج المصابين كورونا

بحثت وزيرة الصحة البحرينية فائقة بنت سعيد الصالح، خلال اتصال هاتقي، مع سفير الإمارات لدى البحرين الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، سبل دعم وتطوير التعاون المشترك بين الجانبين في مجال تبادل الخبرات والإستفادة من التجارب الناجحة في مجال علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا، وذلك من خلال عقد اجتماعات وورش عمل إفتراضية عبر تقنيات الإنترنت.وأشاد سفير الإمارات، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية، بمستوى الأداء الذي تشهده مملكة البحرين والقطاع الصحي خلال جائحة الكورونا، وجهود فريق البحرين الكوادر الطبية للتصدي للجائحة، مهنئا البحرين على تميز التجربة والإشادات العالمية الواسعة، إلى جانب توفير مستوى متميز وكفاءة الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية المقدمة للمواطنين والمقيمين، معربا عن عمق العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، واعتزازه بالروابط المشتركة العريقة التي تربط بين الإمارات ومملكة البحرين.من جهتها، رحبت وزيرة الصحة البحرينية باتصال السفير الإماراتي، مشيدة بعمق العلاقات التاريخية والأخوية الراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين والإمارات على مستوى قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين، مؤكدة على ما تشهده هذه العلاقات الثنائية من تميز في مختلف المجالات وذلك تحت منظومة ووحدة العمل الخليجي المشترك.