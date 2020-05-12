«ثقافة سوهاج» تواصل تقديم عروض رمضان «أون لاين»

يواصل فرع ثقافة سوهاج بإقليم وسط الصعيد، بث لياليه الثقافية والفنية "أون لاين" ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بشهر رمضان على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فى إطار مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك".ويقدم الفرع، اليوم الثلاثاء، أمسية للشاعر محمد فاروق، ويبث الفرع أمسية للشاعر عصام مهران غد الأربعاء، وبعد غد يبث محاضرة تثقيفية عن رمضان يحاضرها عماد الشيمي بقصر ثقافة سوهاج.وفى يوم 21 رمضان تبث فقرة أرشيفية لفرقة سوهاج للموسيقى العربية، وفي يوم 22 رمضان يقدم القصر فقرات أرشفية من عروض فرقة سوهاج للفنون الشعبية، بجانب معرض أرشيفي لمنتجات ورشة المشغولات اليدوية.