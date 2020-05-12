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الثلاثاء 12 مايو 2020 الموافق 19 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بالأسماء.. الجماعة مولت منظمة أمريكية لتنفيذ أجندتها الإرهابية

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:41 ص
الإخوان
الإخوان
أمينة ذكى
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قال موقع "ويكلي بليتز" إن جماعة الإخوان الإرهابية تحاول تمويل أنشطتها وتجنيد أعضائها عن طريق الأعمال الخيرية التي تتم تحت ستار الدين.

وأشار الموقع إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية، تحاول التأثير على القطاعات الخيرية الأهلية لتنفيذ أجندتها، ومن أشهر المنظمات التي تمولها الجماعة لتنفيذ أجندتها هي لمنظمة تدعى الإغاثة الإسلامية (IR) وهي واحدة من أكبر المؤسسات الخيرية الإسلامية في العالم.

وتأسست الإغاثة الإسلامية في عام 1984، ولديها اليوم فروع ومكاتب في أكثر من 20 دولة، وتحصل المنظمة مئات الملايين من الدولارات كما توفر الحكومات الغربية نسبة كبيرة من هذا الدخل وتابع الموقع، لقد تأسست منظمة الإغاثة الإسلامية (IR) ولا تزال تحت إدارتها نشطاء من جماعة الإخوان، ومازالوا يدافعون عن ايدلوجية الجماعة حتى الآن.

وكشف الموقع عن بعض من مؤسسي المنظمة وهم أسماء معروفة وعناصر وكوادر للإخوان منهم، هاني البنا وهو مؤسس منظمة الإغاثة الإسلامية وهو أمين سابق لعدة مؤسسات خيرية متهمة بارتباطها بالتطرف الإسلامي والإرهاب، فقد أسس البنا الإغاثة الإسلامية بينما كان طالبًا يشارك في دوائر الإخوان المسلمين.

وعصام الحداد - المؤسس المشارك لمنظمة الإغاثة الإسلامية ومستشار السياسة الخارجية لرئيس الإخوان المسلمين في مصر (المخلوع ) محمد مرسي، وقد استخدم الحداد الإغاثة الإسلامية لتمويل جماعة الإخوان المسلمين المصرية، وفقا لما كشفته تحقيقات النيابة.

خالد لمادة، وهو رئيس فرع الإغاثة الإسلامية بالولايات المتحدة ومؤسس جبهة المصريين الأمريكيين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو أحد أذرع جماعة الإخوان المسلمين الرئيسية في الولايات المتحدة، وكتب منشورات عديدة يشيد فيها باخوان مصر.

عصام البشير - عضو بارز في المجلس الأوروبي للفتاوى والبحوث، وهي هيئة من رجال دين الإخوان المسلمين بقيادة الزعيم الروحي للإخوان المسلمين يوسف القرضاوي، وعمل البشير سابقًا وزير الإرشاد والأوقاف في النظام السوداني للإبادة الجماعية.

أحمد الراوي - المدير السابق لمنظمة الإغاثة الإسلامية في جميع أنحاء العالم، والذي شغل أيضًا منصب مدير جمعية المسلمين في بريطانيا، والتي وصفتها صحيفة ديلي تلجراف بأنها "الفرع البريطاني الرئيسي للإخوان المسلمين وفي عام 2004، وقع الراوي على إعلان يدعم الجهاد ضد القوات البريطانية والأمريكية في العراق.

وقال الموقع إن المنظمة بالعفل مدانة من قبل العديد من دول العالم ففي عام 2005، اتهمت السلطات الروسية منظمة الإغاثة الإسلامية بدعم الإرهاب في الشيشان، وفي عام 2012، أغلق العملاق المصرفي السويسري UBS حسابات الإغاثة الإسلامية و"أوقف التبرعات القادمة من عملائه إلى المؤسسة الخيرية".

كما تحافظ الإغاثة الإسلامية أيضًا على روابط مالية مع العديد من الجماعات المرتبطة بالإرهاب في الشرق الأوسط، بما في ذلك الجمعية الخيرية للرعاية الاجتماعية، التي أسسها إرهابي القاعدة و"بن لادن الموالي" عبد المجيد الزنداني.

كما تتمتع الإغاثة الإسلامية بقدر كبير من العلاقات الجيدة مع المسؤولين الحكوميين البارزين، ففي الولايات المتحدة، تناول مسؤولو الإغاثة الإسلامية العشاء في البيت الأبيض.

في المملكة المتحدة، تضمنت فعاليات الإغاثة الإسلامية خطابات الأمير تشارلز، نائب رئيس الوزراء البريطاني، والعديد من الوزراء، في الواقع، تتمتع الإغاثة الإسلامية بدعم من دافعي الضرائب والسياسيين في جميع أنحاء العالم.

وبين عامي 2000 و2016، قدم المجتمع الأمريكي ومؤسساته للإغاثة الإسلامية أكثر من 4.3 مليون دولار وأكبر تبرع فردي قدمته مؤسسة بيل وميليندا جيتس، التي منحت الإغاثة الإسلامية ما يقرب من 1.4 مليون دولار.

يأتي هذا فيما تدعي منظمة الإغاثة الإسلامية بأنها منظمة معتدلة تفقد مصداقيتها تدريجيًا، ولكن منذ أن صنفت الإمارات العربية المتحدة منظمة الإغاثة الإسلامية كمنظمة إرهابية، بدأ عدد من الدول الغربية في فحص أنشطة الجمعية الخيرية الدولية.

وفي ألمانيا، في نوفمبر 2016، قال كريستيان جابلر، وزير الخارجية في مجلس الشيوخ في برلين، ردا على سؤال مكتوب حول العلاقات المختلفة للإغاثة الإسلامية: "الإغاثة الإسلامية في ألمانيا لها روابط بالمنظمات المحيطة بالإخوان المسلمين".

ولكن في يناير 2017، أعلنت محكمة المدققين الفيدرالية الألمانية أنها تحقق في الإغاثة الإسلامية الألمانية بسبب "إساءة استخدام محتملة لأموال المساعدة".

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