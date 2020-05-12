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الثلاثاء 12 مايو 2020 الموافق 19 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

طبيب إيطالى: كورونا يتراجع وعدوانيته بدأت تضعف

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:21 ص
كورونا
كورونا
مروة عنبر
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قال أحد أشهر العلماء المختصين فى علاج فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، ومدير معهد أبحاث دوائية فى مدينة ميلانو، إن الفيروس الذي قضى على أكثر من 300 ألف كاد يقترب من النهاية، لأن عدوانيته بدأت تضعف يومًا بعد يوم.

وأضاف الدكتور جيوسيبي ريموتسي في مقابلة أجرتها معه قناة "La7" التليفزيونية الإيطالية، أن المصابين بالفيروس حاليًا يختلفون عمن أصابهم قبل شهر لأنه أصبح أقل استفحالًا، إلى درجة أن عدد المحتاجين للعناية المركزة منهم أقل من السابق أيضًا، في إشارة منه إلى المرضى به في إيطاليا.

وتابع ريموتسي، أنه لا يعرف بعد سبب خسارة الفيروس التدريجية لعدوانيته، ولا سبب انخفاض عدد المستشفيات التي تعالج مرضاها، لكنه يميل إلى أن الحصانة ضده أصبحت أكبر، لذلك فمن الممكن أن يختفي مع الوقت، حتى قبل العثور على لقاح ينهيه، رغم ترحيبه بجهد المجتمع العلمي في البحث الجاد عن لقاح له مناسب، وفقًا لما نقلته العربية نت.

كما وصف ريموتسى التغيرات التي لاحظها على الفيروس ومرضاه بـ"المهمة جدًا"، مضيفًا أنه إذا استمرت الأمور في التطور كما الآن، فقد يتوقف تفشي الوباء"، وفق تعبيره.

وأوضح ريموتسى أن اللقاح الذي يعمل على اكتشافه وإنتاجه عدد كبير من الدول، يمكن أن يمنع العدوى من فيروس آخر مستقبلًا، متابعًا إن العلاج الأكثر فعالية في محاربة الفيروس الكوروني حاليًا، هو استخراج بلازما النقاهة من دم مريض تعافى من الإصابة وضخها في دم مصاب آخر، لتعزيز جهاز المناعة لديه، فيتصدى للفيروس بقوة تتيح له النجاة من موت حاسم.

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