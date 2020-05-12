كتالوج إلكتروني بين «قطاع الأعمال» و«الغرف التجارية والصناعية»

وقّع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والمهندس محمد السّويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، الثلاثاء، بروتوكول تعاون لتنفيذ أول كتالوج إلكتروني للمنتجات المصرية ومدخلاتها.وقال توفيق إن هذه الخطوة هي تجسيد عملي لشراكة الحكومة والقطاع الخاص فى كافة المجالات فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالاقتصاد؛ إدراكًا لأهمية توفير وتيسير سبل فتح أسواق جديدة للشركات والمصانع المصرية فى الأسواق الأفريقية وغيرها، ومواكبة التطور التكنولوجى في مجال الترويج والتجارة الخارجية، واستكمالًا لجهودها في سبيل توفير سلسلة متكاملة من الخدمات اللوجستية للمصدرين المصريين التى تقدمها من خلال مبادرة جسور، قامت وزارة قطاع الأعمال العام بتطوير كتالوج إلكتروني، صُمّم ليَضم كافة مدخلات ومخرجات الشركات والمصانع المصرية، وليكون أداةً لترويج المنتجات المصرية، وتوفير مدخلات الإنتاج مع الأسواق الخارجية.وأشار وزير قطاع الأعمال إلى أن تلك الخطوة المهمة تتكامل مع جهود الوزارة، لتوفير حزمة متكاملة من الخدمات للمصدرين الحاليين والمحتملين من خلال الشركات التابعة لها تحت مظلة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرّي، والشركة القابضة للتأمين، والتى تتضمن النقل البرى (من المصنع الى الميناء)، والتخليص الجمركي، والتجميع (للشحنات التى تقل عن حمولة حاوية كاملة)، والنقل البحري، والتأمين، والتخزين.وأكد الوزير أنه ما كان لهذه الخدمات أن تؤتي أثرها على زيادة الصادرات المصرية، بدون فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية فى الخارج، من خلال خدمات التسويق والترويج، التى كان لا بد أن تستخدم الوسائل التكنولوجية المتطورة، الأمر الذي دعى إلى تكوين هذا الكتالوج الإلكتروني للمنتجات المصرية لتكون أداة للترويج والتسويق.وأشاد بالتعاون المثمر بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات المصرية، حيث تأتي باكورة تلك المبادرات لتنسيق الجهود وتعريف أعضاء الاتحادين بأهمية تسجيل بيانات شركاتهم ومنتجاتها ومدخلات انتاجها ضمن الكتالوج الالكترونى الذى قامت الوزارة بتطَويره، وتنظيم عملية التسجيل، بالتعاون مع الوزارة وشركات التجارة الخارجية التابعة لها، والتى ستتولى عملية الترويج وتوفير سلسلة من خدمات النقل البرى والبحرى واللوجستيات للمصدرين.أضاف وزير قطاع الأعمال أنه جاري التنسيق مع وزارة النقل، لتحقيق التكامل بين شركات نقل البضائع والسكة الحديد والنقل النهري، لتوفير أفضل وأسرع خدمة متعددة الوسائط بأقل تكلفة للمصدرين، ما ينعكس على تنافسية الصادرات المصرية فى الخارج.من جانبه، أكد المهندس إبراهيم محمود العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أنه قد أن الأوان لتستغل مصر تنوع منتجاتها الصناعية والزراعية والخدمية، وموقعها الجغرافى المتميز وسط قارات العالم وكونها البوابة الشمالية للسوق الواعد أفريقيا، إضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع العديد من الدول التى رفعت حجم السوق المتاح بدون جمارك أو حصص إلى أكثر من 2،7 مليار مستهلك والتي سترتفع مع دخول اتفاقية التجارة القارية الأفريقية حيز النفاذ، بجانب العديد من العوامل الأخري التي يترتب عليها إمكانية التوسع فى التجارة الخارجية المصرية - في الاتجاهين حيث إن تنمية الصادرات لدول بعينها ستخفض تكاليف الاستيراد منها والعكس وهو أساس مبادرة جسور التى أطلقتها وزارة قطاع الاعمال.أوضح العربى أن نتاج هذا التعاون سيكون تنمية تجارة مصر الخارجية بصورة أكبر بكثير مما هى عليه الآن، وذلك إذا ما توافرت لها خدمات الترويج المطلوبة والدعم اللوجيستي، حيث تحتاج المنتجات المصرية الى المزيد من الترويج لفتح أسواق جديدة لها فى مختلف دول العالم، كما تحتاج المصانع والشركات المنتجة لتلك المنتجات الى توفير وتنويع مصادر مدخلات الإنتاج المطلوب توريدها من الأسواق الخارجية.وأشار المهندس محمد السّويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إلى أن تلك الخطوة المهمة تأتي في إطار التنسيق بين الجهود المختلفة الرامية لزيادة الصادرات المصرية وتنويع مصادر مدخلات الإنتاج للمصانع المصرية الأمر الذى تجلت أهميته في ظل الأزمة العالمية الراهنة؛ الذى سيؤدّي لخفض تكاليف الإنتاج وزيادة تنافسية المنتج المصرى محليا ودوليًا، حيث دعت وزارة قطاع الأعمال العام منظمات الأعمال، بخاصةً الاتحادات الرسمية، للتعاون فى سبيل دعوة منتسبيهم للاستفادة من تلك الفرصة، من خلال تجميع بيانات المصانع والشركات المصرية ومنتجاتها القابلة للتصدير، وكذلك مدخلات إنتاجها المطلوب توفيرها من الأسواق الخارجية، لإدراجها ضمن الكتالوج الإلكترونى، تمهيدًا لترويج تلك المنتجات، ولتوفير مدخلات إنتاجها، من خلال شركات التجارة الخارجية التابعة للوزارة الجاري إعادة هيكلتها لتقوم بالدور القومي المنوط بها فى تنمية التجارة الخارجية.وأكد السويدى أنه قد آن الأوان لتكامل الحكومة والقطاع الخاص الذي يشكّل أكثر من 84% من الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف وتضافر الجهود من أجل مصر والنهوض بالاقتصاد المصري، وهو الدور المنوط به ممثليهم القانونيين، الاتحادات الرسمية، خاصة وأن خدمات الترويج وفتح الأسواق الجديدة تأتى على رأس الخدمات التي يتطلع لها أعضائهم، لما لها من أثر على زيادة المبيعات والأرباح من خلال زيادة الطلب على مُنتجاتهم فى الأسواق الخارجية.يأتي هذا التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام ادراكًا من الاتحادات لأهمية خدمات النقل واللوجستيات والترويج التي تقدمها الشركات التابعة للوزارة لخدمة مصالح الأعضاء.