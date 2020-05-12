الإندبندنت: جونسون يدافع عن «خريطة طريق» تخفيف قيود الإغلاق

دافع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن "خريطة الطريق" التي وضعها لتيسير القيود المفروضة على بلاده بسبب تفشي فيروس كورونا، قائلًا إن هذه الإجراءات مجرد "خطوات صغيرة".وحذّر جونسون، حسبما نقلت صحيفة (الإندبندنت) البريطانية، في موقعها على الانترنت الثلاثاء، من أن الحكومة مستعدة لإعادة فرض إجراءات السيطرة في حال ظهور أي مؤشرات على ارتفاع معدل انتقال الفيروس مرة أخرى.وأضافت "في الوقت ذاته من المتوقع أن يعلن مستشار الخزانة ريشي سوناك عن تمديد البرنامج الخاص بالإجازات إذ يحصل حاليًا 6.3 مليون شخص على ما يصل إلى 80% من رواتبهم يقدمها دافعو الضرائب بموجب نظام الاجازات الذي تقدر تكلفته بـ8 مليارات جنيه استرليني".كان إعلان رئيس الوزراء عما وصفه "بالرسم الأول لخريطة الطريق" لإعادة الحياة الاقتصادية والاجتماعية في بريطانيا قد قوبل بانتقادات وصفته بأنه "غامض" و"غير حاسم".وقال جونسون إن شعار "ابقوا في المنزل" سيتم تعديله لحث البريطانيين على "الاستمرار في توخي الحذر"، فيما دعت الشركات والنقابات والشرطة إلى إيضاحات بشأن تفاصيل تخفيف القيود.