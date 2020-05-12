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الثلاثاء 12 مايو 2020 الموافق 19 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الألماني يشيد بأداء الأطقم الطبية في أزمة كورونا

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:16 ص
الرئيس الألماني
الرئيس الألماني فرانك
وكالات
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أشاد الرئيس الألماني فرانك- فالتر شتاينماير بأداء الأطباء والممرضين فى أزمة جائحة كورونا، وشمل الرئيس في إشادته أولئك الذين يرعون أقارب مرضى في منزلهم.

وقال شتاينماير في رسالة عبر الفيديو نُشرت اليوم الثلاثاء: "إنهم غالبًا ما يصلون إلى الحد الأقصى من قدراتهم ويتجاوزونها".

في الوقت نفسه، أشاد الرئيس بشجاعة الأفراد الذين انعزلوا عن أقاربهم لأسابيع في دور التمريض، وقال: "بالنسبة لأولئك الذين يعتمدون على المساعدة والذين عانوا من الوحدة في الأسابيع الماضية، هناك أمل: ستصبح الزيارات متاحة قريبًا مجددًا في هذه الدور".

وقال شتاينماير إنه تم التمكن من تنفيذ هذا والعديد من إجراءات التخفيف الأخرى على نحو مشترك، "لأن الغالبية العظمى من المواطنين في بلدنا قد التزموا بالقواعد الصارمة المعمول بها حتى الآن"، وأضاف: "دعونا نواصل العمل بمسئولية وحكمة!".

وقال شتاينماير إن أولئك الذين يعتنون بالمسنين في دور الرعاية والمنازل "يفعلون أشياء هائلة من أجل بلدنا"، وأضاف: "إنهم يعيشون ما يعنيه التضامن".

في الوقت نفسه، أكد شتاينماير أن كبار السن ليسوا على هامش المجتمع، "بل في وسطنا، وفي قلب مجتمعنا"، مضيفًا أنه لا أحد يمكن استبداله أو الاستغناء عنه: "الاهتمام بكبار السن وحمايتهم بيننا تحدد إنسانية بلادنا بأكملها".

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