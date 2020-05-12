بروتوكول بين «التنمية المحلية» و«الرى» لدعم حماية شبكة المصارف

شهد محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، التوقيع على بروتوكول للتعاون بين الوزارتين بشأن توثيق التعاون بين الوحدات المحلية والأجهزة، التابعة لوزارة الري بهدف تعظيم الإيرادات العامة للدولة من خلال الاستغلال الأمثل للأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف من خلال إقامة أنشطة مختلفة على هذه الأراضي، بما يدعم خطط الدولة للتنمية.وأوضح بيان مشترك صادر عن الوزارتين، الثلاثاء، أنه انطلاقًا من الاختصاص الأصيل لوزارة الموارد المائية والرى فى الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالرى والصرف وإدارتها والحفاظ عليها وكذلك الدور المنوط بها فى تطوير وإدارة منظومة الري والصرف ومواجهة التحديات المائية التي تواجهها، وكذلك الدور الجوهرى لوزارة التنمية المحلية لتَدعيم اللا مركزية الإدارية والمالية والاقتصادية للدولة، تم توقيع هذا البروتوكول لتَوثيق سبل التعاونوالتنسيق الكامل والتعاون بين الوحدات المحلية والأجهزة التابعة لوزارة الموارد المائية والري، بهدف تحقيق الأهداف المرجوة والمستهدفة والرؤية العامة للدولة في إدارة هذا المرفق الحيوي.أكد وزير التنمية المحلية التعاون الجيد والمستمر بين الوزارتين لرَفع نواتج التطهيرات من داخل المدن والقرى والعمل على المحافظة على الصحة العامة وتحسين البيئة وخفض التلوث.وأشار إلى أنه طبقًا للبروتوكول سيتم السماح بإقامة الأنشطة التي لا تلوث البيئة فقط، ولن تتم إقامة أي منشآت ثابتة على الأراضي محل الاتفاق بين الجانبين بالمحافظات، مشيرًا إلى أنه سيتم السماح بإقامة المشاتل والحدائق والمتنزهات والأندية الرياضية وملاعب الكرة الخماسية، على أن تكون سهلة الفك والتركيب.وأضاف شعراوى أن الوزارة تسعى لحسن إدارة موارد المحافظات لتحسين الموارد الذاتية لها، موضّحًا أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين لمتابعة تنفيذ البروتوكول وتذليل أي معوقات أو مشاكل لسرعة حلها، بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات، كما أنه سيتم إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للأملاك ذات الصلة بالرى والصرف الموجود داخل نطاق كل محافظة على حدة والتي يمكن استغلالها.من ناحيته، قال عبدالعاطي إن هذا البروتوكول يهدف إلى تعظيم الإيرادات العامة للدولة من خلال الاستغلال الأمثل للأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف من خلال إقامة أنشطة مختلفة على تلك الأراضي والعمل على دفع عجلة الاستثمار والحفاظ على منافع الرى والصرف من التعديات وزيادة الإنتاج، مشيرًا إلى الحرص على دعم التنسيق بين الوزارتين بما يحقق الصالح العام.وأضاف أن البروتوكول يعتبر خطوة مهمة نحو التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والقمامة والحفاظ على المَجارى المائية من التلوث وضمان وصول المياه إلى جميع المنتفعين دون أى عوائق بالترع.ويأتي هذا البروتوكول في إطار قيام وزارة الموارد المائية بالتنسيق مع كل الجهات بالدولة لتطبيق استراتيجية الموارد المائية والخطة القومية للمياه لتحقيق الأمن المائي ومواجهة كل المتطلبات المائية المستقبلية في إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية 2030.