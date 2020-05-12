أسهم أوروبا ترتفع بفضل القطاعات الدفاعية وتفاؤل الأرباح

صعدت الأسهم الأوروبية، الثلاثاء، عقب مجموعة من تقارير الأرباح الإيجابية الفصلية المتفائلة، لكن الحذر ظل ينتاب المستثمرين مع ظهور حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا مع إنهاء اقتصادات تضررت بشدة جراء الأزمة لإجراءات العزل العام.وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.4%، مع استمرار قطاعات الاتصالات والرعاية الصحية والمرافق في قيادة المكاسب.ويقبل المستثمرون على الشراء في تلك القطاعات في أوقات الضبابية الاقتصادية.وقفزت أسهم فودافون 3.9 بالمائة لتقدم دفعة للمؤشّر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني، بعد أن لبت ثاني أكبر شركة لتشغيل الهاتف المحمول في العالم التوقعات بزيادة 2.6 بالمائة في الأرباح الأساسية لعام بالكامل وأبقت على توزيعاتها للأرباح للعام بأكمله.وصعد سهم شركة برو سيبين سات.1 ميديا الألمانية للتليفزيون 10.2% ليتصدّر المؤشر ستوكس 600 بعد أن كشفت كيه.كيه.آر الأمريكية للاستثمار المباشر عن استحواذها على حصة 5.2% في الشركة المتعثرة.وتأتي المكاسب في أوروبا عقب عزوف عن المخاطر في ساعات التداول الآسيوية بعد أن أعلنت مدينة ووهان الصينية، حيث نشأت الجائحة، عن أولى الحالات الجديدة منذ رفع إجراءات العزل العام.