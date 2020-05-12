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الثلاثاء 12 مايو 2020 الموافق 19 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تطالب اليابان رفع قيود التصدير لتخطي أزمة كورونا

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:06 ص
كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
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جددت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، طلبها من الجانب الياباني لرفع القيود التجارية المفروضة عليها، مشددة على أنه يتعين على الدول الآسيوية المجاورة الإنضمام للجهود المبذولة، لتخطي الصعاب الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا المستجد.

وذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة بكوريا الجنوبية في بيان نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، "يواجه البلدان في الوقت الراهن تحديات تعزى لتفشي وباء (كوفيد-19)، ونتمنى أن يتم الوصول قريبا لإنجاز ما يجلب الأمل لشركات البلدين"، داعية اليابان للاستجابة بحلول نهاية الشهر الجاري.

وتعتقد كوريا الجنوبية أن قيود التصدير اليابانية فرضت للثأر من حكم محكمة كورية على الشركات اليابانية، بتعويض ضحايا العمل القسري في وقت الاحتلال الياباني لشبه الجزيرة الكورية 1910-1954،
وأكدت الوزارة أنها تبذل جهودا لتخفيف عدم الثقة من الجانب الياباني، فيما يخص نظام التحكم في الصادرات.

وعلى الرغم من استمرار المفاوضات منذ يوليو لم يحرز البلدان سوى تقدم ضئيل بخصوص هذا الشأن،
وبدأت طوكيو حربا تجارية ضد سول في يوليو الماضي بفرض قيود على تصدير 3 مواد صناعية أساسية لصناعة الرقائق والألواح الكورية، كما حذفت اليابان كوريا الجنوبية من قائمتها للشركاء التجاريين الموثوق بهم، وادعت أن سول لا تتحكم بشكل فعال في تصدير المواد الحساسة التي يمكن استخدامها عسكريا.

من جانبها، حذفت كوريا الجنوبية اليابان من قائمة شركائها التجاريين، وقدمت شكوى ذات صلة لمنظمة التجارة العالمية، ثم سحبت الشكوى في نوفمبر في بادرة حسنة النية.

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