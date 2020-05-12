الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 شبان بجنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أربعة شبان من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وأصابت العشرات بحالات اختناق، خلال المواجهات التي لا زالت مندلعة عقب تجديد اقتحام البلدة، بعد مقتل أحد جنودها.وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن تلك القوات بتعزيزات عسكرية اقتحمت البلدة، وداهمت عددا من منازل المواطنين، وأصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال بغزارة خلال المواجهات المندلعة هناك.وأضافت أن جنود الاحتلال اعتلت أسطح المنازل، خاصة في حي السلمة، وبتعزيزات عسكرية يتواجدون في كافة أرجاء البلدة، وسط حالة استنفار، عقب إعلان جيش الاحتلال في بيان مقتل أحد جنوده بحجر خلال عملية الاقتحام.