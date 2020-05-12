لبنان يبدأ محادثات تفصيلية مع صندوق النقد الأربعاء

قال مصدر مقرب للحكومة إن لبنان سيبدأ محادثات تفصيلية مع صندوق النقد الدولى، غدًا الأربعاء، عقب اجتماع تمهيدي عُقد أمس الإثنين، وذلك بعد أن تقدمت بيروت بطلب رسمي للحصول على مساعدة.وذكرت صحيفة الجمهورية اللبنانية في وقت سابق اليوم أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بدأت عبر الإنترنت، أمس الإثنين.ويطلب لبنان مساعدة من صندوق النقد الدولي مع مواجهته أزمة مالية حادة.