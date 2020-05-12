الذهب يرتفع وسط مخاوف بشأن موجة ثانية من إصابات كورونا

ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء وسط مخاوف متزايدة من تجدد إصابات فيروس كورونا في بعض الدول واحتمال تصاعد أكبر للتوترات بين الصين والولايات المتحدة ولكن قوة الدولار كبحت المكاسب.وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 1698.09 دولار للأوقية (الأونصة).وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4 بالمائة إلى 1704.10 دولار للأوقية.وصعد مؤشر الدولار لأعلى مستوى فيما يزيد عن أسبوعين مقابل منافسين رئيسيين مع تنامي الإقبال على الملاذات الآمنة وعائدات السندات مما يزيد تكلفة الذهب للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم 0.7 بالمائة إلى 1881.54 دولار للأوقية وفقدت الفضة 0.8 بالمائة إلى 15.12 دولار في حين ارتفع البلاتين 0.7 بالمائة إلى 761.94 دولار.