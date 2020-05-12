أرامكو: الاستحواذ على حصة سابك على مسار الإغلاق في الربع الثاني

قالت أرامكو السعودية اليوم الثلاثاء، إن استحواذها المزمع على 70 % من رأسمال شركة صناعة البتروكيماويات سابك من صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي للمملكة، على مسار الإغلاق في الربع الثاني.جاء البيان الصادر عن عملاق النفط الوطني ردا على تقرير لرويترز نُشر الأحد، وقال إن أرامكو تتطلع لإعادة هيكلة صفقتها للحصول على حصة مسيطرة في سابك بعد انخفاض قيمة الأخيرة بنسبة 40 % عقب انهيار أسعار النفط في ظل جائحة فيروس كورونا بحسب مصدرين.وقالت أرامكو في بيان إلى رويترز "جميع الموافقات التنظيمية الضرورية جرى الحصول عليها. سيصدر إعلان في الوقت المناسب".