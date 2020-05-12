3604 إصابات و87 وفاة جديدة بكورونا في الهند

أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3604 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) خلال ال 24 ساعة الأخيرة.وقالت السلطات الهندية ـ حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز عربية) في نبأ عاجل لها ـ إنها سجلت 87 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال 24 ساعة الماضية.وكانت الهند قد أعلنت أمس الاثنين تسجيل 4 آلاف و213 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و97 حالة وفاة، خلال 24 ساعة.وقد أعلنت وزارة الصحة الهندية أول أمس الأحد ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 62 ألفا و939 حالة.