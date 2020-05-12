تراجع كبير فى حوادث المرور بألمانيا أثناء جائحة كورونا

تراجع عدد الحوادث المرورية على الطرق الألمانية بشكل كبير أثناء جائحة فيروس كورونا، وسط القيود المفروضة على حركة المواطنين، حسبما أظهرت معلومات من الشرطة وشركات التأمين وجهات الإنقاذ الجوي.وأفادت بيانات مجموعة "آر + في" التأمينية أن عدد الطلبات عن المركبات التي تقدمت للشركة في أبريل تراجعت بنسبة 20%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.كما أبلغت شركة "أليانز" للتأمين وغيرها عن تراجع واضح في الحوادث خلال الفترة من مارس حتى نهاية أبريل.وقال متحدث باسم نادي السيارات الألماني (أداك) إنه تم استدعاء مروحيات الإنقاذ الجوي للحوادث 1300 مرة من يناير إلى مطلع مايو.ويقل هذا بمقدار 200 مرة عن الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع نسبته نحو 15%.وأفادت بيانات نادي السيارات الألماني بأنه بشكل عام كان هناك نشاط أقل على الطرق خلال الفترة من منتصف مارس حتى نهاية أبريل.وأحصى الخبراء 467 حالة اختناق مروري على الطرق السريعة يوم الاثنين الأخير من مارس، لكن في الاثنين الأخير من أبريل، كان الرقم 905.