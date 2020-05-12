رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 12 مايو 2020 الموافق 19 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا تجلى 150 أوروبيًا من بنما

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 07:45 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أجلى 150 أوروبيًا كانوا عالقين في بنما وهندوراس برحلة إلى باريس أرسلتها فرنسا، التي من المقرر أن تسيّر رحلة مماثلة ثانية غدًا الأربعاء.

ورحب بريس روكفوي سفير فرنسا في بنما "بجهود التنسيق الواسعة" التي بذلتها دول الاتحاد الأوروبي من أجل إجلاء 27 إسبانيًا و18 ألمانيًا و12 إيطاليًا و10 هولنديين، من بنما، مع أشخاص من جنسيات أخرى.

وأوضحت بياتريز بيريز البالغة من العمر 40 عامًا لفرانس برس أنه كان مقررًا أن تعود إلى بلدها في ابريل، لكن رحلتها ألغيت بسبب القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت: "أخيرًا تمكنا من الصعود على متن هذه الرحلة، سنعود إلى إسبانيا، لكن لا نعرف كيف سيكون الوضع هناك".

وأقلت الطائرة التي انطلقت من بنما 60 شخصًا عند نزولها في سان بيدرو سولا في شمال غرب هندوراس.

وكان يفترض أن يتم إجلاء 300 شخص من 22 جنسيةً أوروبية مختلقة، لكن بموجب النظم المعتمدة في فرنسا حاليًا، قسمت عملية الإجلاء على مرحلتين، بهدف التمكين من احترام تدابير التباعد الاجتماعي بين الأفراد.

وقالت الفرنسية روكسان بيرجونيو لفرانس برس "كان يفترض أن أعود على متن رحلة، لكن يجب أن أنتظر يومين لأنهم يسيّرون الرحلة بنصف عدد الأشخاص احترامًا لتدابير التباعد الاجتماعي".

وأكد سفير فرنسا في بنما أن "بعض الركاب سيمضون الليلة في فندق ليستقلوا الرحلة الثانية، التي تحترم المعايير الجديدة لنقل الجميع وسط شروط صحية جيدة".

وسجلت بنما 8 آلاف إصابة و244 وفاة حتى الأحد، ما يجعلها من أكثر دول أمريكا اللاتينية تضررًا بالوباء.

موضوعات متعلقة

هيفاء وهبى تسبّ مدير أعمالها السابق وتصفه بـ«أثنى الأسد»

الآن.. رابط بوابة الثانوية العامة 2020 thanwya emis gov.. أرقام الجلوس الصف الثالث الثانوى

بعد إعلان التقديم.. آليات وطريقة الحصول على كتب رياض الأطفال

فريدة حسام تروي لـ«الدستور» كواليس مشهد البكاء في «البرنس»

الصور

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

image description

آخر قمر عملاق فى 2020

الأكثر قراءة

فريدة حسام تروي لـ«الدستور» كواليس مشهد البكاء في «البرنس»

وائل الإبراشي يكشف عن معلومات إحالة عجينة للجنة القيم

«تزوج امرأة متزوجة».. شيخ الحارة يفجر مفاجأة عن حلمي بكر

بعد ثبوت إصابات كورونا.. إغلاق مستشفى الزهراء الجامعى

إنفوجراف

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

«حكايات السحور».. هدى سلطان كادت تقتل خادمة لسبب غريب

ليلى فوزي تكشف كواليس مشقة التمثيل أثناء الصيام

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

تحذير لمرضى الذئبة من الوقوع فريسة لفيروس كورونا

تحذيرات من أن يؤدي تفشي كورونا لتحويل الموارد المخصصة لمكافحة الأمراض الفتاكة

طبيب يوضح العلاقة بين الجلطة الدماغية وفيروس كورونا

فحص طبي لـ 5.4 مليون روسي للكشف عن كورونا

منوعات

دراسة: الأطفال المصابون بكورونا قد يعانون من فشل متعدد فى الأعضاء

مواقيت القطارات اليوم الثلاثاء 12-5-2020

الآن.. رابط بوابة الثانوية العامة 2020 thanwya emis gov.. أرقام الجلوس الصف الثالث الثانوى

يابانيون يحذرون من الإجهاد الحرارى الناجم عن ارتداء الأقنعة في الصيف

مقالات الرأي
ماجد حبته
صواريخ «آيات الله» وحناجرهم
مؤمن المحمدي
العمر واحد والرب واحد اللغة لأ
لواء.حمدى البطران
السادات وحافظ الأسد [3]
القس. رفعت فكرى
لاتنس .. أنت مجرد ضيف!
المزيد

الثقافة

أبرزهم أمير تاج السر.. 20 مبدعًا يشاركون فى «اقرأ معانا» قريبًا

«تنمية الإبداع والتفكير المنطقي عند التلاميذ» عبر يوتيوب «الأعلى للثقافة»

وزيرة الثقافة تستعرض التجربة الإبداعية المصرية في مواجهة كورونا

«قهوة الصحافة».. زاوية نظر جديدة لأحوال صاحبة الجلالة