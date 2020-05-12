وزير الأوقاف: المؤمن الحقيقى ليس غشاشًا ولا كذابًا

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن القرآن الكريم تناول الحديث حول أهمية التثبت والتحري في تناول الأخبار ومراعاة الخصوصية والآداب، وتحدث أيضًا عن "الإيمان والمؤمنين" وما يترتب على الإيمان الحقيقي من صدق ويقين وأمانة.وقال وزير الأوقاف - في حلقات برنامج "في رحاب القرآن الكريم" بعنوان "كتاب الجمال والكمال" - إن حديث القرآن الكريم عن "الإيمان والمؤمنين في القرآن الكريم"، جاء من اتجاه خشية هؤلاء من الله عز وجل، فقال سبحانه: "إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ"، ويقول جل وعلا: "الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ".وأضاف وزير الأوقاف: "سئل الحسن البصري (رحمه الله) عن الإيمان فقيل له: أمؤمن أنت؟ فقال: إن كنت تسألني عن الإيمان بالله تعالى، وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء حلوه ومره، فأنا مؤمن والحمد لله، وإن كنت تسألني عن قوله تعالى: "إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ"، فلا أدري أأنا منهم أو لا؟".وتابع وزير الأوقاف: "ومن ثم.. فالإيمان الحقيقي هو ما صدقه العمل، حتى إن بعض العلماء ربط بين الإيمان واليقين، والصدق، والأمانة وعدم أذى الآخرين، والإحساس بالآخرين، وقال بعضهم: الإيمان الحقيقي أن تقول الصدق مع ظنك أن الصدق قد يضرك، وأن لا تقول الكذب مع ظنك أن الكذب قد ينفعك؛ لأنك تؤمن أن الأمر كله بيد الله وحده، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف".وأوضح وزير الأوقاف أن المؤمن الحقيقي دائمًا ما يتعهد أمانته كما يتعهد الفلاح زراعته، والعامل صناعته، فالإيمان والوفاء بالعهد مرتبطان، يقول تعالى: "وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ"، يتعهدونها ويقومون عليها، يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له".وقال وزير الأوقاف إن من صفات المؤمن الحقيقي ما ذكره الله تعالى، حيث يقول سبحانه: "وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ، الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ"، هذا هو الإيمان الحقيقي، فالمؤمن الحقيقي لا يكون غشاشًا، ولا منافقًا ولا كذابًا ولا خائنًا للعهد ولا غادرًا، فالإيمان الحقيقي يهذب نفس صاحبه والمؤمن الحقيقي حييّ كريم يألف ويؤلف.. والإيمان والحياء قرناء فإن رفع أحدهما رفع الآخر، والمؤمن الحقيقي يشعر بآلام الآخرين، ويقف بجانبهم، ولا يؤذي أحدًا، يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "ما آمن بي من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم به".واختتم الوزير بقوله: "ونحن في شهر الكرم، وأيام الكرم فليأخذ قوينا بيد ضعيفنا، ويقف بعضنا بجانب بعض، ونجتهد ونعمل، يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ.. قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الَّذِي لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ"، ويقول سيدنا رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): "منْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، ومَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، ومَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ"، ثم وضع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) تعريفًا جامعًا للإيمان الحقيقي، والإسلام الحقيقي، فقال (صلى الله عليه وسلم): "المسلِمُ من سلمَ الناس من لسانِهِ ويدِهِ، والمؤمنُ من أمنَهُ النَّاسُ علَى دمائِهِم وأموالِهِم"، هكذا يجب أن نفهم الإيمان والإسلام.