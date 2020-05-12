كوريا الجنوبية تسجل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتى وفاة

سجلت كوريا الجنوبية 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أفادت السلطات الصحية اليوم الثلاثاء.ويرتفع العدد الإجمالي للإصابات بذلك إلى 10 آلاف و936 حالة، حسبما أفادت المراكز الكورية الجنوبية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن البلاد سجلت أيضًا حالتي وفاة لأول مرة منذ أربعة أيام ليرتفع العدد الإجمالي إلى 258 حالة وفاة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.