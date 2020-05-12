الصين تسجل حالة إصابة جديدة بكورونا

أفادت بيانات من لجنة الصحة الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن الصين سجلت حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 11 مايو.وكانت الحالة الجديدة ما يسمى بالعدوى المستوردة التي تشمل مسافرا قادما من الخارج. وفي اليوم السابق، سجلت الصين سبع حالات وافدة جديدة.وجرى تسجيل 15 حالة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا غير المصحوبة بأعراض، مقابل 12 حالة في اليوم السابق.ويبلغ إجمالي عدد الحالات الآن 82919 وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4633.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.