«الدفاع» الكويتية: وصول طائرة عسكرية من الصين محملة بمعدات طبية

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية وصول طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية قادمة من الصين، اليوم الثلاثاء، محملة بشحنة من المعدات الطبية اللازمة للاستخدام ضمن جهود الدولة في مكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع الكويتية، في بيان صحفي، إن هذه الرحلة تأتي ضمن جهود التعاون المشترك بين (الدفاع)، ووزارة الصحة الكويتية، من أجل توفير المعدات الطبية اللازمة لمواجهة مثل هذه الظروف، عبر رحلات الجسر الجوي التي تقوم بها الوزارة، ممثلة بالقوة الجوية.وتجدر الإشارة إلى أنه تم تسيير أكثر من ست رحلات عبر الجسر الجوي بين الصين والكويت، من خلال طائرات القوة الجوية الكويتية، لنقل معدات ومستلزمات طبية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بواقع نحو 50 طنا من تلك المستلزمات في الرحلة الواحدة.