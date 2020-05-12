كندا تعلن عن خطط للتعامل مع زيادة الحركة على الحدود مع الولايات المتحدة

قالت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند، اليوم الثلاثاء، إن كندا والولايات المتحدة يعملان على وضع خطط للتعامل مع ما تسميه «زيادة حتمية في حركة المرور» عبر الحدود مع خروج اقتصادي البلدين من حالة الجمود الناجمة عن جائحة «كوفيد-19».وأوضحت فريلاند - للصحفيين - أن حركة المرور عبر الحدود المشتركة ستزداد مع قيام الولايات والمقاطعات بإعادة تنشيط الأعمال، وتخفيف القيود على التنقل الشخصي، حتى لو ظل الحظر الحالي بين كندا والولايات المتحدة على السفر غير الضروري دون تغيير.وجرى فرض هذا الاتفاق، الذي سمح للعمال الأساسيين والشحنات التجارية بالاستمرار في التحرك ذهابًا وإيابًا بين البلدين، لأول مرة في مارس الماضي، ومن المقرر أن ينتهي في 21 مايو الجاري.وأوضحت القيادية بالحزب الليبرالي الحاكم، أن المناقشات حول متى وكيف تبدأ تخفيف هذه القيود مستمرة بين كندا والولايات المتحدة وبين الحكومة الفيدرالية والمقاطعات، مضيفة أن كندا ستلتزم بنفس النهج طوال تفشي الفيروس.