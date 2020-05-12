المكسيك تعلن 1305 حالات إصابة جديدة بكورونا

أعلن وزارة الصحة المكسيكية 1305 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب 108 حالات وفاة جديدة.ووفقا للإحصاء الرسمي فإن هذه الإصابات الجديدة ترفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 36327 و3575 حالة وفاة.وشهد العدد اليومي للوفيات تراجعا منذ يوم الخميس بعدما سجلت المكسيك أعلى عدد في يوم منذ بداية الأزمة وكان 257 وفاة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.